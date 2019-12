Brindisi | maxi evacuazione per disinnesco bomba

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Il traffico è regolare e che le operazioni didovrebbero cominciare a breve”, dice una nota del Comune diinoltrata alle ore 8,30. Le operazioni diiniziate alle ore 5 di questa mattina sono quasi completate e gli artificieri dell′11 Reggimento Guastatori di Foggia entreranno in azione per disinnescare l’ordigno bellico trovato nel piazzale antistante la multisala “Andromeda” il 2 novembre scorso. Si tratta di unad’aereo modello MK V SAP 500 libbre di fabbricazione inglese, pesa di 226,80 chili: all’interno c’è un esplosivo di caricamento di 40,87 chili di tritolo.Dei 53.669 residenti nelle zone indicate nella mappa della città adriatica come “rossa” e “gialla” che questa mattina tra le 5 e le 8 dovevano lasciare le abitazioni a scopo precauzionale, ...

petergomezblog : Brindisi, maxi-evacuazione per disinnescare una bomba danneggiata: 54mila persone fuori da casa su 87mila abitanti… - TgLa7 : Brindisi, maxi evacuazione della città per disinnesco ordigno bellico - LaCnews24 : Ordigno bellico da disinnescare a Brindisi, maxi-evacuazione per 54mila persone #calabrianotizie #newscalabria -