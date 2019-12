Brindisi | l’esercito disinnesca una bomba nel cantiere di un cinema | le immagini È la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Oltre 54mila persone sono state evacuate perre un ordigno bellico ritrovato un mese fa neldi ampliamento del maxiAndromeda: è la più grande evacuazione della storia in Italia. All’opera per l’operazione 15 militari, esperti artificieri dell’undicesimo reggimento genio guastatori di, unità alle dipendenze della brigata Pinerolo. L’attività è stata avviata dopo che dal Centro di coordinamento soccorso presieduto dal prefetto Umberto Guidato, è arrivata comunicazione dell’avvenuta evacuazione dell’intera zona rossa: un’area dal raggio di 1.617 metri dal luogo in cui trova l’ordigno bellico. Per rimuovere il congegno di attivazione della, danneggiato da una ruspa, sono intervenuti 2 artificieri, mentre altri due hanno monitorato la situazione a breve distanza attraverso un robot dotato di una telecamera ad alta definizione. L'articolo ...

