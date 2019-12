Brindisi evacuata | il sindaco | I veri protagonisti sono stati i cittadini

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Emanuela Carucci Le parole del primo cittadino dopo le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico in città. A dover lasciare per qualche ora il capoluogo pugliesestate 55mila persone "Idi questa operazione", a dirlo al Giornale.it è ildi, Riccardo Rossi, al termine dell'operazione di disinnesco di un ordigno avvenuto questa mattina nel capoluogo pugliese. Si tratta di una bomba la cui potenza esplosiva equivale a quaranta chili di tritolo. Fu lanciata da un aereo inglese nel 1941, ma rimase inesplosa.55mila le persone chestata fatte evacuare, tra loro anche i detenuti del carcere, il personale della stazione ferroviaria (l'ultimo treno passato è stato alle ore 7.29) e i pazienti allettati. "Alle 9,32 la città era deserta", continua il primo cittadino che sottolinea "è andato tutto secondo i ...

ItalianAirForce : L’#AeronauticaMilitare contribuisce alle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico a #Brindisi impiegando un Pr… - ItalianAirForce : Anche l'#AeronauticaMilitare supporta gli interventi messi in campo per il disinnesco dell’ordigno bellico ritrovat… - webnauta5_9 : RT @ItalianAirForce: Anche l'#AeronauticaMilitare supporta gli interventi messi in campo per il disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato a… -