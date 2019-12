Brindisi | disinnesco bomba del 1941 | evacuate 54mila persone

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 dicembre 2019) Aè il giorno deldi un ordigno bellico, risalente alla Seconda guerra mondiale. Dalle prime luci dell’alba è iniziata l'evacuazione della zona rossa individuata all'interno della città per consentire le operazioni degli artificieri. Dalle 5 del mattino i 41 varchi di accesso alla città sono stati chiusi. Sono quasi, secondo le stime, leche risiedono nell'area e che entro le 8 hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. LaL’ordigno bellico è stato trovato il 2 novembre scorso all'interno del cantiere di ampliamento di un cinema multisala. La, di fabbricazione inglese, pesa 500 libbre, è lunga un metro e contiene 40 chili di tritolo. È stata sganciata presumibilmente nel. La spoletta è stata danneggiata durante il ritrovamento. Le operazioni Nei pressi del cinema Andromeda si è svolto il primo briefing per il coordinamento ...

