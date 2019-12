Brindisi | 54mila evacuati per disinnescare una bomba danneggiata | la città deserta | in

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Cinquantaquattromila persone ‘sfollate’ e una. Così apparedalle 8 per la più grande evacuazione in tempo di pace ordinata per il disinnesco di unadella Seconda guerra mondiale ritrovata durante i lavori di ampliamento di un cinema multisala e accidentalmenteda un escavatore. Le operazioni condotte dall’11esimo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Pinerolo sono iniziate attorno alle 9.30 quando tutti gli abitanti erano fuori dalla zona di sicurezza. Reso innocuo con il “despolettamento”, l’ordigno verrà trasportato in una cava dove il brillamento è previsto lunedì mattina. La, di fabbricazione inglese, pesa 500 libbre, è lungo un metro, contiene 40 chili di tritolo ed è stata sganciata presumibilmente nel 1941. All’opera ci sono 15 militari, esperti artificieri. L’attività è stata avviata ...

