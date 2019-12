Boxe femminile | Campionati Italiani 2019 | assegnati i tricolori Vincono Bonatti | Nicoli

Leggi la notizia su oasport

Al PalaSantoro di Roma si sono disputate le finali femminili deidi. Non ci sono state sorprese con tutte le big che si sono imposte nettamente per 5-0: Robertaha trionfato tra le 48 kg battendo Giovanna Marchese, Rebeccaha vinto tra le 60 kg contro Francesca Amato, Angela Carini ha regolato Erika Montalbini tra le 64 kg, Assunta Canfora ha giganteggiato contro Sabrina Er Raquoui tra le 69 kg, Flavia Severin ha confermato il pronostico della vigilia tra le 81 kg contro Anna Lisa Ghilardi.anche al collo di Olena Savchuk (51 kg, battuta Martina La Piana), Giordana Sorrentino (54 kg, travolta Giulia Lamagna), Biancamaria Tessari (57 kg, regolata daniela Panait) e Carlotta Paoletti (75 kg, battuta Sarah Di Palma).

