Boxe | Campionati Italiani 2019 | assegnati tutti i tricolori | i risultati delle finali a

(Di domenica 15 dicembre 2019) Al PalaSantoro di Roma si sono disputate ledeidimaschile. Sul ring della capitale non erano presenti i big della nostra Nazionale, la giornata è stata estremamente combattuta per l’assegnazione dei dieci. Patrick Cappai e Francesco D’Alessandro si sono imposti nelle due categorie di peso più leggere, ovvero i 52 kg ed i 49 kg, sconfiggendo rispettivamente Khalil Ouazari e Leonardo Esposito con dei netti 5-0. Verdetto unanime anche tra i 64 kg e gli 85 kg, dove Armando Casamonica e Raffaele Munno si sono imposti contro Matteo Ara e Federico Antonaci. Decisamente combattuti i confronti dei 60 kg, 69 kg e 75 kg, che si sono decisi soltanto per split decision (3-2): Simone Spada, Gianluigi Malanga e Giovanni Rossetti hanno avuto ragione di Giuseppe Canonico, Vincenzo Arecchia e Gerlando Tumminello. Tra i supermassimi (+91 kg) ...

