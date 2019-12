Bomba Brindisi | chi sono gli artificieri Francesco | Orlando e Michele

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ladiè stata disinnescata grazie agli. Questa mattina all’alba, infatti, gli 87 mila residenti erano stati invitati a lasciare la città pugliese per favorire le operazioni. In poche ore, grazie all’abile scaltrezza dei tre operatori, la situazione è tornata alla normalità: le 54 mila persone evacuate stanno rientrando in città. Vediamo chii due caporal maggiore capi sceltiPiacenza eNapolitano. Ma anche il sergente maggioreDe Lorenzo, il caporal maggiore capoDi Lucchio, il tecnico, e il capitano Giuseppe Lombardi.: gliUn vero e proprio lavoro di squadra per disinnescare la: gliriusciti a riportare la situazione alla normalità in pochissime ore. Evitata quindi l’esplosione dell’ordigno scoperto lo ...

