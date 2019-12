Bologna | De Leo | «Continuiamo così | Mihajlovic era contento»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Emilio De Leo, collaboratore tecnico del, ha commentato la vittoria contro l’Atalanta: ecco le sue parole Emilio De Leo, in conferenza stampa, parla della vittoria della sua squadra sull’Atalanta. Ecco le parole del collabore tecnico di Sinisa. DE LEO – «Non ho ancora visto la classifica. Penso che considerando i punti che abbiamo lasciato per strada forse oggi parleremmo di un altro. Dobbiamo continuare, sulla strada tracciata. A fine primo tempo ha chiesto di continuare con il piano gara studiato e di mettere a posto i dettagli che non erano andati. Si è complimentato perché ha visto il gruppo compatto e solido». Leggi su Calcionews24.com

