Bologna Atalanta LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Allo Stadio Dall’Ara, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra, risultato,Allo Stadio Renato Dall’Ara,si affrontano nelvalido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e(4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Medel, Poli; Orsolini, Palacio, Sansone. A disp. Da Costa, Olsen, Sarr, Paz, Santander, Mbaye, Destro, Schouten, Svanberg All. Mihajlovic.(3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. A disp. Rossi, Sportiello, Masiello, Piccoli, Hateboer, Ibanez, Colley, Barrow. ...

VarskySports : 1?Inter 38 2?Juventus 36 3?Lazio 33 4?Cagliari 29 5?Roma 29 6?Atalanta 28 7?Parma 24 8?Napoli 21 9?Torino 20 ??Milan… - ItalianoCalcio : RT @ItalianoCalcio: 5 more Serie A games today: ?? | Bologna-Atalanta ?? | Juventus-Udinese ?? | Milan-Sassuolo ?? | Roma-Spal ?? | Fioren… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bologna, ospite speciale al Dall’Ara: visita di Thierry Henry: Bologna,… -