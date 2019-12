Biotestamento | l’indagine | solo 3 italiani su 10 pensano a fine vita

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) In Italia3 persone su 10 si sono poste concretamente il problema di pianificare il proprioe meno dell’1% (lo 0,7%) della popolazione ha redatto una Dat, disposizioni anticipate di trattamento. Un dato che in Lombardia sale al 3%. Le più sensibili al tema sono le donne di età compresa fra i 26 e i 40 anni. A tracciare il quadro, a due anni dall’approvazione della legge sulle Dat (dicembre 2017), è la prima ricerca nazionale sulla percezione della popolazione sul testamento biologico diffusa da Vidas, associazione di assistenza sociosanitaria alle persone con malattie inguaribili. Un’indagine realizzata nei mesi di giugno e luglio dalla società di consulenza strategica Focus management su un campione di 1.602 cittadini maggiorenni. Dalla ricerca emerge in particolare che la conoscenza deglidella normativa è ancora superficiale,il 19% ...

