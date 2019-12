Biathlon | podi per Runggaldier e la Single Mixed azzurra junior tra IBU Cup e Pokljuka

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Giornata positiva per i colori italiani nei circuiti minori del. In Val Ridanna si sono disputate le Mass Start a 60 della seconda tappa dell’ IBU Cup 2019/2020 e la padrona di casa Alexiaha conquistato con autorevolezza un ottimo terzo posto trovando lo zero al poligono. Per la ventottenne nativa di Bressanone una prova solida dal primo all’ultimo metro, che la ha vista restare sempre nelle posizioni di vertice e addirittura uscire in testa dal quarto poligono approfittando del doppio errore dell’ucraina Anastasiya Merkushyna che era entrata davanti a tutte. Nell’ultimo giro, tuttavia, la rincorsa delle due russe Anastasiya Porshneva e Ekterina Glazyrina è stata implacabile esi è dovuta accontentare del terzo posto a 18″ dalla venticinquenne di Khanty-Mansiysk. La seconda gardenese in gara, Irene Lardschneider, è stata ...

