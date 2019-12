Biathlon | la nuova Italia che avanza riparte dall’ottimo weekend junior di Pokljuka

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il movimento delno sta vivendo un momento d’oro in Coppa del Mondo, con due punte di diamante nel settore femminile in grado di lottare per la Sfera di Cristallo e le mine vaganti tra gli uomini che sono sempre avversari da tenere d’occhio per tutti nella gara secca. Nonostante ciò anche il vivaioes continua a produrre elementi di buona caratura grazie all’ottimo lavoro dell’allenatore Mirco Romanin, supportato da Edoardo Merzaro. Si tratta di atleti che un domani potrebbero rappresentare il ricambio generazionale per restare ai piani alti. Questo fine settimana a(Slovenia) si è aperta la stagione dellaIBU Cup, con ottime risposte da parte di alcuni dei più futuribili talenti che il nostro movimento può vantare allo stato attuale delle cose. Giovedì si è partiti subito con il podio di Beatrice Trabucchi, capace di trovare ...

