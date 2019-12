Biathlon | Junior IBU Cup Pokljuka 2019 | Molinari e Passler terzi nella Single Mixed

Leggi la notizia su oasport

Continua a sorridere l'Italia delprima tappa dellaIBU Cup/2020, in corso di svolgimento a(Slovenia). Dopo il successo arrivato ieriSprint con Didier Bionaz, oggi laazzurra composta da Michelee Rebeccasi è conquistata un ottimo terzo posto alle spalle di Francia (Botet-Mahon) e Slovenia (Vindisar-Cisar) staccati di 44″ dai transalpini. Una prova complessivamente molto precisa al poligono, compresi i nostri ragazzi che si sono fermati a sole sei ricariche (quattro pere due per). Quarta posizione per la Germania (Pfeuner-Hollandt), che ha provato la caccia alla coppia Italiana dopo il quarto poligono, senza successo.

