Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si chiude nel migliore dei modi la seconda tappa dell‘IBU Cup di, d’istanza questa settimana amattinata altoatesina l’azzurra, nativa di Bressanone a 40 km dalla località in questione quindi a tutti gli effetti padrona di casa da queste parti, ha chiuso laa 60 con lo zero complessivo, classificandosi inposizione. Un risultato che dà estrema fiducia ad un’atleta che ha bisogno delle migliori sensazioni per ritornare ai livelli chesua stagione migliore, quella dell’inverno 2016/2017 le hanno permesso di fare podio sia in Coppa del mondo che ai Mondiali di Hochfilzen.ha sfruttato dunque al meglio la sua caratteristica principale, la padronanza del poligono, per restare sempre nelle posizioni di testa, ed è uscita dal quarto poligono in prima posizione. A caccia, però si è ...

OA_Sport : Biathlon, IBU Cup Ridanna 2019: Alexia Runggaldier è terza nella Mass Start a 60! Trionfa Porshneva - FondoItalia : Biathlon, IBU Cup: doppietta Russia nella Mass Start 60 femminile, terza Alexia Runggaldier - ale_nidi : RT @FondoItalia: Biathlon - IBU Cup: Maksim Varabei centra il primo trionfo in carriera nella sprint maschile in Val Ridanna -