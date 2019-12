Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La Norvegia conferma la tradizione favorevole ad(Austria), sede della terza tappa dideldi. La compagine scandinava formata daDale, Erlend Bjøntegaard, Tarjei eBoe si è imposta in volata con il crono di 1:14:44.2, battendo di 2.0 la Germania e di 51.9 la Francia. Unche porta il marchio di fabbrica del leader della classifica generale. Dopo aver ricevuto il cambio, Boe aveva 43″0 di ritardo dalla compagine tedesca. Un’ultima frazione letteralmente volata sugli sci, con Doll che ha dovuto fare ricorso a due ricariche nell’ultimo poligono in piedi letargico, consentendogli di portarsi a 13″8. Poi lì il confronto diretto, con il norvegese bravissimo a venir fuori alla fine, non dando modo al rivale di rispondere. Per la compagine scandinava si tratta dell’undicesima vittoria nelle ...

ItaliaTeam_it : Sul podio ovunque! ?? A Östersund terza piazza per Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari e Dominik Wind… - OA_Sport : Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2019-2020: Johannes Boe trascina al successo la Norvegia, Italia ottava - SappadaPlodn : Mattia Piller Hoffer piazza il bis: terzo in Alpen Cup e Coppa Italia di biathlon - FISI FVG -