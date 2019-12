Berlusconi parla di garantismo | ma a me sembra più una richiesta di impunità per i ricchi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Presentando la segreteria regionale di Forza Italia a Milano, Silviodi giustizia penale con i toni del garantista. Ma il suo non è – e non è mai stato – autentico. Ilè una filosofia penale nobile, che ha le proprie radici in Cesare Beccaria e, più di recente, nelle opere di Luigi Ferrajoli. Ilcostituzionale e penale è una forma di protezione dei deboli dai forti. È un modo di intendere il diritto penale quale protezione della persona dai poteri selvaggi. Ilsi fonda sull’uguaglianza vera, profonda, autentica delle persone di fronte alla legge, nonché sulla loro protezione dallo Stato. Il fintoano ha inquinato il discorso pubblico sulla giustizia per un paio di decenni, impedendo un dibattito equilibrato. Non era, ma previsione di ipotesi diper i più protetti, per i già garantiti. ...

