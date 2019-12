Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Forza Italia, e' oggi impegnata in una importante campagna elettorale per le elezioni Regionali e prosegue la sua forte opposizione ad un Governo, dichiara l'ex Cavaliere

fattoquotidiano : Berlusconi, la battuta sul futuro di Fi: “La soluzione per vincere? Iscriverci tutti nella Lega”. Poi precisa: “Noi… - Claudio12792908 : @GiorgiaMeloni Non dimenticherò mai santoro.. é stato anni ad insultare berlusconi ma quando lo invitò in studio fu… - FirenzePost : Berlusconi: mai dato assenso alla formazione di nuovi movimenti o nuove associazioni -