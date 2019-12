Benigni torna al Festival di Sanremo | “E’ una favola”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) RobertoalDi. "Eccome se ci vado!", ha risposto a Fabio Fazio che gli chiedeva se sarebbe stato presente all'Ariston nel corso di Che tempo che fa, dove era ospite con il regista Matteo Garrone per presentare il film Pinocchio. "Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verra'! - ha scherzato - Quando mi diconoper me e' come dire Pinocchio, e' una favola, e' il 70esimo anniversario, e' la festa degli italiani piu' bella, e' veramente una favola! Sara' unstraordinario".

