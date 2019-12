BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 16 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di domenica 15 dicembre 2019)di16: Reese ripercorre il parto con Taylor, decisa a dimostrargli che tragedie incontrollabili capitano anche ai medici più preparati e scrupolosi. Ridge, Brooke e Bill devono essere un fronte unito per la loro famiglia, ma ci sono ancora chiarimenti da fare: lo stilista non si fida ancora di Bill. Brooke chiarisce che ama suo marito e che Bill deve essere buono per i loro figli, non per lei. Ma la Logan vuole anche che il marito accetti che l’editore è importante per lei.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolodi16su Tv Soap.

