Basket | Serie A 2019-2020 | Pistoia continua a vincere! Cremona battuta per 84-71 nel

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non si ferma più l’OriOradi coach Carrea. La squadra toscana conquista la quarta vittoria consecutiva della sua stagione e vola ad otto punti in classifica, mettendosi per ora in una posizione molto tranquilla in ottica salvezza. Questa volta a cadere nel posticipo della tredicesima giornata dellaA diè la Vanoli, sconfitta per 84-71. Grande partita per Angus Brandt e Terran Petteway, entrambi autori di 20 punti. In doppia cifra perci vanno anche Dowdell (14) ed Aristide Landi (10). Anon bastano i 24 punti di Ethan Happ, miglior marcatore del match, ed i 19 di Wesley Sanders. Primo quarto tutto di marca toscana, conche domina e alla prima sirena conduce 29-15.si sveglia e riesce a rimontare con un ottimo Happ fino al -5 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. Nel terzo periodo prosegue la rimonta degli ...

Pianeta_Basket : LBA - Risultati e classifica dopo la tredicesima giornata - repubblica : Basket, serie A: Milano passa in extremis a Venezia. Vince Sassari, Cremona cade a Pistoia - Pianeta_Basket : LBA - Cremona, Sacchetti 'Deluso del primo quarto, non ho… -