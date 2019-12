Basket | Serie A 2019-2020 | Austin Daye ancora in dubbio per il big match tra Venezia e

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019) Secondo quanto riporta Sportando la Reyerpotrebbe vedersi costretta a rinunciare anella partita di oggi pomeriggio alle 17.00 contro l’Olimpia Milano. Il figlio d’arte e giocatore simbolo dei campioni d’Italia ha avuto alcuni problemi muscolari nella giornata di giovedì e non si è allenato né sabato né domenica.nulla è sicuro, ad ogni modo. Le riserve sulla presenza dell’ala verranno sciolte solo a pochi minuti dalla palla a due. In caso di assenza, comunque, sarebbe una tegola pesantissima per i lagunari. La Reyer al momento occupa solamente la decima posizione in classifica e avrebbe assolutamente bisogno di un successo importante per rimettersi in carreggiata in un campionato che, al momento, non l’ha vista capace di replicare quanto fatto nelle stagioni precedenti. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui ...

