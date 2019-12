Baronissi | lite per motivi di viabilità | 4 feriti | due accoltellati e due investiti

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Quattro persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata perdi(Salerno) nella serata di ieri, sabato 4 dicembre. Due giovani, fratelli, sono statie altri due sono statida un'automobile in retromarcia. Inon sono gravi, uno di loro è stato già dimesso. Indagini in corso dei carabinieri.

