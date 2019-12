Bari | salva la banca | decreto con 900 milioni Oggi primo test | il premier | se fallisce

Leggi la notizia su corriere

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le risorse per iltaggio dellaPopolare di- 900 milioni - arrivano dal fondo del ministero dell’Economia

soniabetz1 : RT @MediasetTgcom24: Dl salva Banca Bopolare di Bari, Di Maio: nessuna pietà per i manager #LuigiDiMaio - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Dl salva Banca Bopolare di Bari, Di Maio: nessuna pietà per i manager #LuigiDiMaio - MediasetTgcom24 : Dl salva Banca Bopolare di Bari, Di Maio: nessuna pietà per i manager #LuigiDiMaio -