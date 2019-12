Banca Popolare di Bari | via libera al decreto Stanziati 900 milioni di euro

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Cdm per ladi. Da Palazzo Chigi è arrivato il via. Tensione in maggioranza. Iv attacca Di Maio. ROMA – Si è concluso il Cdm per ladi. Dopo il nulla di fatto di venerdì 13 dicembre, la maggioranza si è rivista ed ha dato il viaper ilche salva l’istituto di credito. E’ stata una riunione ricca di tensione quella di Palazzo Chigi con il premier Conte che è stato costretto a mediare per trovare un accordo. Alla fine è arrivato il sì da parte di tutta la coalizione giallo-rossa non senza nervosismo. Secondo le prime indiscrezioni ilapprovato prevede un finanziamento ad Invitalia fino a 900diper il 2020 con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio del Mediocredito Centrale. Il premier Conte assicura: “Entro stasera l’accordo” In mattinata ...

