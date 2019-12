Banca Popolare di Bari | si del Cdm al salvataggio | approvato il decreto

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo circa 90 minuti di riunione, il Consiglio dei Ministri haillegge per ildelladi. Il provvedimento è stato illustrato dal Presidente del Consiglio Conte, che ha poi lasciato la parola ai capi delegazione dei partiti di maggioranza. Plaude il ministro dell’economia Gualtieri che ha definito “Positiva l’approvazione del”. Il ministro ha poi aggiunto che: “Il governo è al fianco dei risparmiatori e dei dipendenti delladie delle imprese da questa sostenute ed è impegnato per il suo rilancio a beneficio dell’economia del Mezzogiorno“.di: via libera Un intervento quanto mai necessario per tutelare i risparmiatori e da presentare prima della riapertura dei mercati di domani. La bozza, presa in esame questa sera, prevede un finanziamento di 900milioni di euro per il 2020. ...

