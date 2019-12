Banca Popolare Bari | cdm alle 21 Conte | stasera chiudiamo | risparmiatori tutelati

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si studia un decreto per salvare ladische ripiani le perdite attraverso il Mediocredito trasformando l'istituto in uno strumento per lo sviluppo del Sud. Il consoglio dei...

TeresaBellanova : No, non ci sto alle cose che leggo stamani su alcuni giornali a proposito del Consiglio dei Ministri su Banca Popol… - Mov5Stelle : 'Ieri avete letto la notizia di un’altra banca commissariata da Bankitalia: la Banca Popolare di Bari. Un’altra ba… - TeresaBellanova : Non si convoca un CdM con una telefonata mezz'ora prima. La vicenda di Banca Popolare di Bari non nasce adesso, coi… -