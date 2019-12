Banca abusiva gestita da extracominitari | sequestrati 70mila euro

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Maria Girardi Le banconote di vario taglio erano abilmente occultate tra gli interni d'arredo del negozio etnico gestito da due individui di nazionalità nigeriana I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, nella giornata di venerdì 13 dicembre, hanno eseguito una perquisizione in un negozio etnico di generi alimentari della città estense, utilizzato da due gestori di nazionalità nigeriana come una vera e propria. La stessa, infatti, serviva per la raccolta dei risparmi dei connazionali presenti sul territorio ferrarese. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto e sequestrato denaro contante per 70 mila. Le banconote di vario taglio erano state abilmente occultate tra gli interni d'arredo del negozio in buste di plastica e suddivise per singolo 'cliente risparmiatore'. La perquisizione, disposta dalla locale Procura, ha ...

