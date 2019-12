Badminton | Italian International 2019 | Carolina Marin vince a Milano per la seconda

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si sono svolte ale finali deglidi: i cinque titoli in palio vanno ad atleti di cinque Paesi diversi, ma tutti europei. L’atleta maggiormente attesa alla vigilia non tradisce i pronostici: l’ibericasi impone nel singolare femminile al termine di un torneo dominato. Nel singolare maschile affermazione del transalpino Christo Popov, che però manca il bis, venendo sconfitto nella finale del doppio maschile (assieme a Toma Junior Popov) dai tedeschi Bjarne Geiss e Jan Colin Volker. Anche nel doppio femminile pronostico della vigilia rispettato e vittoria per le bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, infine nel doppio misto successo per i russi Vladimir Ivanov ed Ekaterina Bolotova. Finali Doppio misto Vladimir Ivanov / Ekaterina Bolotova (Russia) b. Kim Sa Rang / Eom Hye Won (Corea del Sud, 5) 21-12 18-21 21-15 Singolare ...

