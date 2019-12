Babbo Natale al MOA di Eboli | tre giorni per il pieno di… letterine

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Il 20, 21 e 22 dicembre nello splendido scenario del complesso monumentale della SS Trinità di, sede del MOA- Museum of Operation Avalanche, si terrà “XMOAs La casa di”. Un evento dedicato sia ai piccini che agli adulti. L’inaugurazione si terrà Venerdì 20 dicembre alle ore 18 con la fata de ghiaccio e, che attenderà nella sua stanza. Una magica atmosfera di colori e melodie natalizie con il concerto degli allievi dell’istituto “T. Confalonieri” di Campagna (Sa). E’ d’obbligo portare… la lettera da consegnare nella mani di! L'articoloal MOA di, treper ildi…proviene da Anteprima24.it.

