Avete mai visto dove vivono Fedez e Chiara Ferragni? Un super attico nella City Life di

Avete mai visto la nuova casa di Giulia De Lellis? Si trova a Lugano [FOTO] : L’Influencer Giulia De Lellis ha varcato da pochi mesi la soglia della meravigliosa villa comprata dal suo attuale compagno Andrea Iannone. Per amore si è trasferita lontano da Roma e da Verona, le sue due città dove vi sono rimasti amici, familiari e lavoro. Un passo importante che ha messo al centro delle sue priorità, senz’altro il sentimento con il motociclista GP. Quest’ultimo ha scelto di vivere a Lugano prima di ...

Avete mai visto la moglie di Salvatore Ficarra? Elegante e riservata [FOTO] : Classe 1971, Salvatore Ficarra è un cabarettista, attore e comico che, insieme al suo grande amico Valentino Picone, ha formato il duo comico Ficarra e Picone. Nel 2006 Salvo ha sposato la sua fidanzata storica, Rossella Leone da cui ha avuto due figli, Vincenzo e Tommaso. Ecco chi è Rossella Leone, la moglie di Salvatore Ficarra [FOTO] Nata a Corato, Rossella Leone ha sposato Ficarra proprio nel suo luogo d’origine con una cerimonia super ...

Avete mai visto il figlio di Alessandro Preziosi? Sembra il gemello del padre [FOTO] : Il grave lutto per l’attore campano Qualche giorno fa Alessandro Preziosi è stato colpito da un gravissimo lutto familiare, infatti gli è venuto a mancare il padre. E a proposito di famiglia, Avete mai visto il figlio del noto attore? La vicissitudini amorose di Alessandro Preziosi Alessandro Preziosi ha raggiunto la maggiore popolarità al fianco […] L'articolo Avete mai visto il figlio di Alessandro Preziosi? Sembra il gemello del ...

Paolo Kessisoglu - Avete mai visto la moglie? Chi è la bellissima giornalista [FOTO] : Paolo Kessisoglu è molto riservato e la sua vita non è mai stata oggetto di gossip sfrenato. Per questo motivo, sono in molti a non sapere che il comico e conduttore è sposato con una bellissima donna. Chi è la moglie di Paolo Kessisoglu Classe 1970, si chiama Sabrina Donadel ed è una nota giornalista […] L'articolo Paolo Kessisoglu, avete mai visto la moglie? Chi è la bellissima giornalista [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.

Avete mai visto l’ex compagna di Piero Chiambretti? Bella ed elegante [FOTO] : Piero Chiambretti è uno dei conduttori televisivi più famosi del piccolo schermo. Lo abbiamo apprezzato per molti anni alla conduzione di Matrix, Chiambretti c’è e CR4- La Repubblica delle Donne. Nel 2011 è nata la sua prima figlia, Margherita, nata dalla relazione con Federica Laviosa, terminata nel 2016. Ecco chi è Federica Laviosa, l’ex compagna di Piero Chiambretti [FOTO] Federica Laviosa è l’ex fidanzata di Piero Chiambretti, da cui il ...

Avete mai visto il marito di Anna Foglietta? Affascinante promoter finanziario [FOTO] : Classe 1979 Anna Foglietta è un’attrice italiana che abbiamo avuto modo di apprezzare in diversi film, da “Perfetti Sconosciuti” a “La mafia uccide solo d’estate”. In passato è stata legata al collega di Distretto di polizia, Enrico Silvestrin, ma dal 2010 è sposata con il promoter finanziario Paolo Sopranzetti, con cui ha avuto tre figli, Lorenzo, Nora e Giulio. Ecco chi è Paolo Sopranzetti, il marito di Anna Foglietta [FOTO] Paolo Sopranzetti ...

Avete mai visto Gemma Galgani da giovane? Le [FOTO] vi lasceranno senza parole : La dama più famosa della tv ha conquistato un posto privilegiato nel cuore degli italiani fan della trasmissione “Uomini e Donne”. Sono in molti a fare il tifo affinché Gemma Galgani trovi l’amore della sua vita in quello studio; sembra però che la povera Galgani non riesca a trovare un uomo che voglia solo amarla e niente altro… Ma Avete mai visto com’era da giovane? Le foto vi lasceranno senza parole… Bella ...

Avete mai visto dove vive Andrea Bocelli? Ville da sogno [FOTO] : Quando non è impegnato con il suo lavoro, Andrea Bocelli ama rilassarsi nella tenuta Poggioncino, a Lajatico, un incantevole borgo della provincia di Pisa, dove vive con Veronica Berti, la sua seconda moglie, da cui ha avuto una figlia, Virginia. Ecco dove vive Andrea Bocelli [FOTO] Andrea Bocelli e sua moglie Veronica vivono nella tenuta Poggioncino, di cui la famiglia Bocelli è proprietaria da generazioni. Una delle sue più grandi passioni è ...

Lorenzo Riccardi - Avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima Sofia : Lorenzo Riccardi è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più amati dal pubblico. Schietto e sorridente ha saputo conquistare la fiducia dei telespettatori e di Queen Maria, tant’ è che voci sempre più insistenti parlano di una sua conferma come opinionista del trono classico accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Di lui si conosce praticamente ogni cosa, ma sapete che ha una bellissima sorella? Chi è la sorella di Lorenzo Riccardi Si ...

Avete mai visto la sorella di Sophia Loren? Diversissime - ha avuto una vita difficile [FOTO] : Sophia Loren, una delle attrici più amate al mondo, ha una sorella: Anna. L’Avete mai vista? Ha sposato uno dei figli di Benito Mussolini… Un amore di sorella! Sophia è diventata un premio Oscar, una grande attrice conosciuta in tutto il mondo. Anna, dal canto proprio, ha avuto una vita più riservata ma altrettanto ricca di soddisfazioni. Nata a Pozzuoli, proprio come la sorella maggiore Sophia, Anna Maria Villani Scicolone ...

Avete mai visto il figlio di Alessandro Preziosi? Uguale al padre [FOTO] : Avete mai visto il figlio di Alessandro Preziosi? Le foto vi lasceranno di stucco: è identico al padre quando era più giovane. Alessandro Preziosi: le curiosità sull’attore Ha conquistato il cuore di tutti gli italiani interpretando il conte Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa. Alessandro Preziosi è oggi tra gli attori più amati dal pubblico italiano, che ha avuto occasione di vederlo in azione nel corso di film e serie tv di vario ...

Avete mai visto Belen e Chechu da piccole? Ecco la famiglia Rodriguez [FOTO] : Belen e Cecilia Rodriguez sono senza dubbio le sorelle più sensuali d’Italia. Dopo il “Sisters Market” che le ha viste unite per una causa benefica, si sono avvicinate moltissimo e oggi è apparsa una fotografia della famiglia Rodriguez decisamente vintage. La famiglia prima di tutto Trentacinque anni l’una, 29 l’altra, è impossibile non conoscerle! Sempre attive sui social e nella carriera televisiva, ...

Avete mai visto il compagno di Giusy Ferreri? Insieme da 10 anni [FOTO] : Classe 1979, la palermitana Giusy Ferreri è una delle interpreti di maggior successo degli ultimi anni. Da oltre dieci anni è felicemente impegnata con Andrea Bonomo. A marzo 2017 la cantante ha condiviso con i fan e la stampa di essere incinta e nel settembre dello stesso anno è venuta al mondo la piccola Beatrice. Ecco chi è Andrea Bonomo, il compagno di Giusy Ferreri [FOTO] Andrea Bonomo è un geometra di Abbiategrasso e da oltre dieci anni è ...

Avete mai visto dove vivono Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? Una villa con giardino e piscina nel centro di Roma [FOTO] : La villa Romana di Gigi e Anna Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno insieme da diversi anni e in comune hanno il figlioletto Andrea. Per chi non lo sapesse, quando i due cantanti non sono in giro per le loro rispettive tournée, tutti e tre insieme vivono in una bellissima villa a Roma, nel quartiere […] L'articolo Avete mai visto dove vivono Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? Una villa con giardino e piscina nel centro di Roma [FOTO] ...