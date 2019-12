Atterraggio d’emergenza per aereo Qantas | rientro immediato a Sydney

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Attimi di panico per i passeggeri di undella compagnia australianache sono astati costretti ad undi emergenza nella giornata di domenica 15 dicembre. Il velivolo, decollato alle ore 8 e 45 diretto a Perth, è stato infatti costretto a rientrare immediatamente aa causa di un problema idraulico che in breve tempo ha riempito l’di fumo. Una volta giunti ai passeggeri sono stati evacuati e al momento gli ingegneri aeronautici stanno cercando di chiarire il problema alla base del malfunzionamento.d’emergenza perStando a quanto riportato dagli organi di stampa australiani, il volo QF575 era decollato da appena 20 minuti con 271 passeggeri a bordo quando il comandante ha annunciato l’ritorno a Perth dopo la segnalazione di un problema idraulico al velivolo. La compagnia aerea ha dichiarato ...

andreuccioli : RT @ImJamesTheBond: Nel 1942 un bombardiere P-38 fece un atterraggio d'emergenza in Groenlandia. Le persone vennero salvate dopo 9 giorni,… - euronewsit : Phoenix: atterraggio d'emergenza per un bimotore, illesi i passeggeri - Piergiulio58 : Phoenix: atterraggio d'emergenza per un bimotore, illesi i passeggeri. -