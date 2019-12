Atalanta | Gasperini | «Ci abbiamo messo del nostro nella sconfitta»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Gian Pieroè piuttosto rammaricato nel commentare larimediata dalla suacontro il Bologna Gian Pieroha parlato ai microfoni di DAZN al termine dellarimediata dalla suacontro il Bologna al Dall’Ara. Le parole del tecnico dei bergamaschi. GOL SUBITI – «Come numero di occasioni eravamo più presenti nel secondo tempo, oggi nesbagliate troppe come ad inizio gara. Cidel, peccato. I ragazzi stavano bene dopo la Champions, sicuramente c’è stata deconcentrazione sui loro gol. Anche il gol del 2-0, è stato abbastanza casuale» MALINOVSKIY – «Ha avuto tante occasioni importanti, è un ottimo giocatore. Alterna delle grandissime giocate a qualche errore. Lui è sicuramente forte» DOPPIO IMPEGNO – «Mi dispiace molto, in campionato per motivi diversilasciato troppe ...

