Associazione Radici | “Il commercio muore nel silenzio della Camera e dei comitati di

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Valentino Soreca, Valentino Soreca Coordinatore Regionale. “In questa città si discutecacca dei cani, del mangime per i piccioni, degli escrementi dei topi e dei capricci dei gatti ma non si discute del. Sembra quasi che queste discussioni servano a nascondere ben altro e che sia lo stesso Mastella ad indirizzare gli argomenti da trattare. In modo particolare non si discute di cosa sia successo e tutt’ora sta succedendo nel settore commerciale negli ultimi 40 mesi. Eppur negli ultimi 20 anni quando hanno aperto due ipermercati e due o tre strutture di media distribuzione ci sono state discussioni infinite tradei commercianti, ambientalisti, indagineProcura eccetera. Negli ultimi 40 mesi sono sorte una miriade di ...

anteprima24 : ** Associazione Radici: 'Il #Commercio muore nel silenzio della Camera e dei ... ** - PadovaCultura : RT @comunepadova: ??Venerdì 13 dicembre alle 21 il Centro Culturale Altinate San Gaetano ospita la presentazione del libro 'L'Europa è ancor… - PivaPaola : RT @comunepadova: ??Venerdì 13 dicembre alle 21 il Centro Culturale Altinate San Gaetano ospita la presentazione del libro 'L'Europa è ancor… -