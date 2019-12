Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019 | finale col botto per Tu sì que vales!

Ascolti TV - i risultati di sabato 14 dicembre : È stato lo show dei record Auditel degli ultimi tempi e, con la puntata andata in onda ieri sera sabato 14 dicembre, Tú Sí Que Vales è giunto al termine con la vittoria della cantante lirica Enrica Musto. Ma come saranno andati gli Ascolti? Con 5.151.000 spettatori e uno share pari al 31.3%, il programma di Canale 5 ha vinto per l’ultima volta la sfida del sabato sera. E le altre reti? Su Rete 4 The Jackal ha totalizzato un a.m. di ...

Ascolti TV | Sabato 14 dicembre 2019. Tú sí que vales chiude in bellezza (31.3%) - Una Serata per Telethon 11.6% : Ben Hanlin - Tú sí que vales 2019 Nella Serata di ieri, su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.48 - Festa di Natale – Una Serata per Telethon ha conquistato 2.430.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 – dalle 21.28 all’1.21 – la finale di Tú sí que vales 6 (che ha proclamato vincitrice Enrica Musto) ha raccolto davanti al video 5.151.000 spettatori con uno share del 31.3% (qui gli Ascolti della finale ...

Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Festa di Natale - Una Serata per Telethon (live e recensione) ha registrato 2.430.000 telespettatori, share 11,62%. Su Rai 2 La serie NCIS ha registrato 1.100.000 telespettatori, share 4,86% e 1.195.000, 5,38%. Il netto è 1.147.000, 5,1%. Su Rai 3 Città segrete - Roma, in prima tv, ha registrato 1.500.000 telespettatori, share 7,73%. Su Canale 5 Tu sì que vales, finale in diretta (live e vincitore), ha ...

Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019 : Tu si que vales - Una serata per Telethon - Città segrete : Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Rai 1 ha mandato in onda una serata speciale dedicata a Telethon, mentre su Canale 5 andava in onda la finale di Tu si que vales, il programma ...

Ascolti TV primetime - sabato 7 dicembre 2019 : Tu Si Que Vales al 28.7% - Lo Zecchino D’Oro al 12.4% : Gli Ascolti tv primetime di sabato 7 dicembre 2019. Nella serata di ieri, sabato 7 dicembre 2019, su Rai1 – dalle 21.36 alle 24 – la finale dello Zecchino D’Oro ha conquistato 2.482.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 0.51 – la semifinale di Tú sí que Vales ha raccolto davanti al video 5.084.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Rai2 il doppio episodio di NCIS ha ...

Ascolti TV | Sabato 7 dicembre 2019. Tu si que vales 28.7% - flop Zecchino d’oro (12.4%). La Prima della Scala 15% : Belen Rodriguez Nella serata di ieri, Sabato 7 dicembre 2019, su Rai1 – dalle 21.36 alle 24 – la finale dello Zecchino d’Oro ha conquistato 2.482.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 0.51 – la semifinale di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.084.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Rai2 il doppio episodio di NCIS ha interessato 1.302.000 spettatori pari al 5.9% di ...

Ascolti tv sabato 7 dicembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Lo Zecchino d'Oro 62 (live e vincitore) ha registrato 2.482.000 telespettatori, share 12,4%. Su Rai 2 La serie Instinct ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Città segrete - Venezia, in prima tv, ha registrato 1.349.000 telespettatori, share 6,9%. Su Canale 5 Tu sì que vales, ottava puntata, ha registrato un netto di 5.084.000 telespettatori, share 28,7%. Su Italia 1 Il film La bella ...

