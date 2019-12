Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Prime Time Su Rai 1 Festa di Natale - Una Serata per Telethon (live e recensione) ha registrato 2.430.000 telespettatori, share 11,62%. Su Rai 2 La serie NCIS ha registrato 1.100.000 telespettatori, share 4,86% e 1.195.000, 5,38%. Il netto è 1.147.000, 5,1%. Su Rai 3 Città segrete - Roma, in prima tv, ha registrato 1.500.000 telespettatori, share 7,73%. Su Canale 5 Tu sì que vales, finale in diretta (live e vincitore), ha registrato un netto di 5.151.000 telespettatori, share 31,27%. Su Italia 1 Il film Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York ha registrato un netto di 1.605.000 telespettatori, share 7,75%. Su Rete 4 Il film The Jackal ha registrato un netto di 523.000 telespettatori, share 2,7%. Su La7 Il film Atlantide - Lawrence d'Arabia ha registrato 201.000 telespettatori, share 1,2%. Su Tv8 Il film Natale a Winters Inn ha registrato .000 ...

