Ascolti TV | i risultati di sabato 14 dicembre

(Di domenica 15 dicembre 2019) È stato lo show dei record Auditel degli ultimi tempi e, con la puntata andata in onda ieri sera14, Tú Sí Que Vales è giunto al termine con la vittoria della cantante lirica Enrica Musto. Ma come saranno andati gli? Con 5.151.000 spettatori e uno share pari al 31.3%, il programma di Canale 5 ha vinto per l’ultima volta la sfida delsera. E le altre reti? Su Rete 4 The Jackal ha totalizzato un a.m. di 523.000 spettatori con il 2.7%, mentre su Italia 1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha intrattenuto 1.605.000 spettatori con uno share del 7.8%. Su Rai 1, invece, Festa di Natale – Una Serata per Telethon ha conquistato 2.430.000 spettatori pari all’11.6% di share, su Rai 2 NCIS 1.147.000 spettatori pari al 5.1% di share e su Rai 3 Città Segrete 1.500.000 spettatori con il 7.7%. Voi che cos’avete guardato? Fonte: ...

