Argentina | i peronisti tornati al governo ereditano un’economia a pezzi E al Fmi

(Di domenica 15 dicembre 2019) “La realtà è l’unica verità” hanno sempre detto i vecchie sembra che il loro ritorno alinne sia la testimonianza. Il paese che lascia Mauricio Macri in eredità al duo Fernandez è di una reale ed estrema fragilità. Il pacchetto di misure che il nuovo ministro dell’Economia, Martin Guzmàn, ha presentato per proteggere quella parte della popolazione più vulnerabile e ristabilire il paese sarà presentato al congresso nei prossimi giorni. “Quello che è stato fatto durante ilMacri con le pensioni – secondo Guzmàn – è inaccettabile. Ad esempio nell’unico anno in cui c’è stata una crescita del paese, si è deciso di cambiare una legge che ha impedito di fatto di ridistribuire le ricchezze ai pensionati, e si sono tolti i farmaci gratuiti”. L’economia è a, la più malandata dell’America Latina: la maggiore inflazione dal 1991, in quattro ...

