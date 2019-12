Anticipazioni Un Posto al Sole trame dal 16 al 20 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019) Vi sveliamo lesettimanali di Unaldal 16 al 202019. L’appuntamento con la soap è sempre alle 20.45 su Rai Tre. Unalsettimanali: In soccorso di Diego arrivano anche Viola, Eugenio e Antonio, ma il rifiuto al patteggiamento rischia di indispettire il pm. Nel frattempo l’avvocato Leone userà tutti i mezzi a sua disposizione. Giulia sarà critica con la figlia che nel frattempo continua a spingere Clara a denunciare Alberto. Serena riuscirà a convincere che prendere una camera nel beb di Serena non è una buona idea? Angela vuole inchiodare Alberto e prenderà una decisione audace per spingere Clara a denunciare. Ci riuscirà? Nel frattempo il Palladini attuerà una strategia per arginare i danni. Diego saprà il suo destino e con l’aiuto della sua famiglia sarà pronto a ricominciare. Silvia e Michele ...

