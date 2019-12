Anna Tantangelo senza freni e i fan saltano in piedi | è successo dopo lo show con Gigi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019)D’Alessio eTatangelo sono tornati a esibirsi insieme in tv per la gioia dei loro tanti fan. Èsul palco di ’20 anni che siamo italiani’, il programma di Rai Uno presentato proprio dal cantante napoletano e Vanessa Incontrada e nella terza e ultima puntata delloil pubblico ha assistito all’interpretazione di un classico come ‘Un nuovo bacio’ del conduttore e della sua compagna. Proprio quel brano, cantato insieme per la prima volta nel lontano 2002, fece da apripista alla storia d’amore di, che qualche tempo fa hanno avuto una breve ma intensa crisi di coppia. Finita la performance, Vanessa Incontrada non ha potuto fare a meno di notare l’emozione del collega: “Sei un po’ emozionato… con la tua compagna qua….!”, gli ha detto. E, mentre annuiva: “Guarda come si è vestita… di rosso!”. Continuala foto Bella, elegante, terribilmente sexy e ...

