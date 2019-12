Anna Karina | morta l' attrice che fu musa di Jean-Luc Godard

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 dicembre 2019) E'l'danese: fue moglie di-Luc, volto della nouvelle vague e cantante. E', l'danese che fu moglie di-Luc, e fu interprete di numerosi film del regista, negli anni '60.aveva 79 anni ed èa causa di un tumore. La notizia della sua scomparsa è stata ufficializzata dal suo agente. Dopo aver mosso i primi passi nello spettacolo in Danimarca, l'si trasferì a Parigi verso la fine degli anni '50. Coco Chanel e Pierre Cardin la convinsero a semplificare il suo vero nome, che era HKarin Blarke Bayer, e a presentarsi come. Nel periodo in cui lavorava come modella fu ...

