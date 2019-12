Amici 13 | Lilli Gruber contro “la politica del testosterone” e Maria De Filippi indica

Amici 19 - quinta puntata di sabato 14 dicembre 2019 : Inico eliminati. Emma canta «Stupida allegria» - Lilli Gruber dice «Basta!» : Emma - Amici 19 Quinto speciale del sabato di Amici 19 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 14.10: Maria De Filippi entra in studio e annuncia la sigla con “i ragazzi di Amici”. 14.13: Arriva Emma, che per ...

Lilli Gruber va ad Amici : in diretta il solito sermone contro gli uomini (e una frecciata a Matteo Salvini) : Lilli Gruber pure ad Amici. La conduttrice di Otto e mezzo è stata ospite di Maria De Filippi oggi pomeriggio per parlare della sua crociata contro gli uomini. “Agli uomini che vi negano il potere, il profitto e il piacere dovete dire basta”. Lilli Gruber, ospite di Amici di Maria De Filippi, ha pre

Il messaggio di Lilli Gruber ad Amici : “Dite 'basta' agli uomini che vi negano potere e piacere" : “agli uomini che vi negano il potere, il profitto e il piacere dovete dire basta”. Lilli Gruber, ospite di Amici di Maria De Filippi, ha presentato il suo nuovo libro lanciando un messaggio alle donne presenti in studio e in ascolto a casa.“Dovete pretendere il potere, non ne abbiate paura, e pretendete pure le rose”, ha dichiarato la Gruber al pubblico urlante, probabilmente alludendo anche all’omaggio floreale mai ...

Amici 19 - quinta puntata di sabato 14 dicembre 2019 : Inico eliminati. Emma canta «Stupida allegria» - Lilli Gruber dice «Basta!» : Emma - Amici 19 Quinto speciale del sabato di Amici 19 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 14.10: Maria De Filippi entra in studio e annuncia la sigla con “i ragazzi di Amici”. 14.13: Arriva Emma, che per ...

Amici 19 - quinta puntata di sabato 14 dicembre 2019 : Inico eliminati. Emma canta «Stupida allegria - Lilli Gruber dice «Basta!» : Emma - Amici 19 Quinto speciale del sabato di Amici 19 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 14.10: Maria De Filippi entra in studio e annuncia la sigla con “i ragazzi di Amici”. 14.13: Arriva Emma, che per ...