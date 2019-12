Alloro, aiuta la digestione e sgonfia la pancia (Di domenica 15 dicembre 2019) L’Alloro, pianta sempreverde tipica della tradizione culinaria mediterranea, è un portentoso alleato della salute. Appartenente alla famiglia delle Lauraceae, è considerato un digestivo naturale estremamente efficace (per apprezzare questa sua proprietà ci si può preparare una tisana calda poco dopo l’ultimo pasto della giornata). La sua assunzione favorisce inoltre l’espulsione dei gas dall’apparato gastrointestinale, spesso causa di fastidioso gonfiore addominale. I motivi per cui vale la pena introdurlo nella dieta sono anche altri! Tra questi, ricordiamo la presenza di limonene, sostanza appartenente alla classe dei monoterpeni ciclici e contraddistinta da proprietà antiossidanti. Come evidenziato dagli esperti di Humanitas, le foglie di Alloro, ossia la parte della pianta più frequentemente consumata, sono note per la loro efficacia diuretica e per la ...

