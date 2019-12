ALLEGRI | «Al Milan ho allenato giocatori straordinari» – VIDEO

Su Twitter juventini contro Sarri : «Al confronto - la Juve di ALLEGRI era il Milan di Sacchi» : Il pareggio per 2-2 tra Juventus e Sassuolo sta aprendo gli occhi ai tifosi della Juventus. Che si aspettavano chissà quale gioco – storditi dall’imbonimento proveniente da Napoli – e si ritrovano una squadra che gioca come quella di Allegri. E in più, non vince. Spesso ci ha pensato l’arbitro. Oggi più di un rigore non ha potuto assegnare. Ecco un po’ di commenti su Twitter. Cominciamo con Gene Gnocchi. Comincia a ...

Milan-Napoli : c’era anche ALLEGRI. Il tecnico è spettatore interessato : Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Presente sugli spalti di San Siro per tutto l’arco del match NAPOLI ALLEGRI – Le possibilità di un esonero di Ancelotti per il momento restano basse. Non è passata tuttavia in secondo piano la presenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sugli spalti di San Siro. Il tecnico toscano ha […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Il tecnico è ...