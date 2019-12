Allarme precari, contratti in scadenza e assistenza a rischio (Di domenica 15 dicembre 2019) Con una lettera al presidente della giunta regionale, la segretaria generale della Cisl Campania, Doriana Buonavita, sollecita l’attenzione di De Luca circa le ricadute negative sui livelli di assistenza alla scadenza dei contratti del personale precario in servizio nel Sistema Sanitario Regionale e di conseguenza il devastante impatto sociale sui lavoratori e le loro famiglie che restano senza reddito. “Ciò assolutamente in antitesi con le dichiarazioni del presidente che ha sempre garantito la volontà di voler procedere alla proroga dei contratti e più in generale alla stabilizzazione del personale precario – sostiene Buonavita – per questo la Cisl intende ricordare non solo gli impegni assunti dal ministro della Salute Speranza che ha assicurato l’approvazione di una norma per la stabilizzazione definitiva dei lavoratori precari, ma anche le recenti ...

