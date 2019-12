Al Senato l’ultima battaglia è sulla Cannabis Altolà del M5s a Casellati | «Non blocchi

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non bastava lo scontro sui tempi dell’approvazione della Manovra, adesso a rendere ancora più teso un clima già segnato da nervosismi è latra alcune correnti della maggioranza e l’opposizione sul tema dellalight. L’emendamento a firma M5s è stato approvato in commissione e liberalizza la vendita della canapa con un limite di Thc al 0,5%. Ma le opposizioni hanno subito attaccato la norma, parlando di «legalizzazione delle droghe leggere». Forza Italia ha già annunciatoal. Ed è qui che si concentra proprio l’ultimo atto dello scontro. Questa mattina, 15 dicembre, è arrivato l’del M5s a una forzista di spicco: la presidente delMaria Elisabetta Alberti. Il Movimento teme chesia portata a fare un giudizio politico e non tecnico sull’emendamento e chiede dunque alla presidente ...

