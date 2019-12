Al Bano | prima volta in tv dopo la morte di mamma Jolanda Le sue parole

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Torna in tv Al, per laladi. Ha scelto lo studio di Simona Ventura per farlo a cui ha raccontato tutta la sua carriera ripercorrendola dal suo trasferimento a Milano. Il cantante ha lasciato Cellino San Marco all’età di 17 anni e, ha raccontato, non vedeva l’ora di farlo. Suo papà gli aveva detto che gli avrebbe permesso di partire quando avrebbe trovato un amico fidato con cui farlo. E così è andata. Simona Ventura ha mandato i suoi giornalisti nei luoghi milanesi in cui ha vissuto Alnei suoi primi anni nella città. Insomma, l’artista è stato celebrato per la sua lunga carriera. Anche alcuni protagonisti de Il Collegio hanno affermato che le grandi carriere di un tempo, come quella di Al, non si vedranno più tra gli artisti di oggi. Continuala foto Molti si sarebbero aspettati ledi Alsullanella sua...

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: - GHERARDIMAURO1 : - SmorfiaDigitale : Al Bano in tv per la prima volta dopo la morte della mamma, da Simona Ventura ri... -