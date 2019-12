Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Aq) – A tre anni dall’anniversarioterroristico ai mercatini di Natale di Berlino del 19 dicembre in cui perse la vita la 31enne di, originaria di Contursi Terme,Di, la città abruzzese ha ricordato iericon il “PremioDi” e con la posa della prima pietra dell’opera “l’albero dell’accoglienza”. Lavoratrice presso un’azienda di logistica in Germania,difu l’unicaitalianaterroristico ai mercatini di Natale di Berlino in cui un tir si scagliò contro la folla dei mercatini natalizi, uccidendo 11 persone e ferendone 60. Da quel giorno però, la città di, terra di nascita della giovane 31enne, e quella di Contursi Terme, comune salernitano in cui vivono i parenti della ragazza, non hanno ...

anteprima24 : ** A Sulmona il #Ricordo di Fabrizia di Lorenzo, #Vittima #Salernitana dell’attentato ai mercatini di Natale di… - rete5tvSulmona : #sulmona La Confraternita Santa Maria di Loreto pubblica il libro ricordo sulla Veglia… -