A Napoli in 24 ore rilasciati 2 650 permessi di soggiorno agli immigrati

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) In meno di 24 ore, da venerdì pomeriggio a sabato mattina, la Questura diha emesso 2.650dia cittadini stranieri che risiedono in città; la consegna durante un'apertura straordinaria decisa per le feste natalizie, per consentiredi raggiungere i propri cari nei Paesi d'origine. Nei prossimi giorni ci saranno altre aperture straordinarie.

sscnapoli : La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, av… - PecoraroScanio : Oggi su @mattinodinapoli: ? 3° Open Day #Opera2030 ?? Napoli, Lunedì 16 dicembre 2019, ore 10:00 ?? Hotel NH Napol… - chicca517 : RT @PaoloBricco: Oggi sul Sole 24 Ore sono A Tavola Con Nunzia Brancati, la capa della catturandi che ha arrestato il boss Di Lauro. E' min… -