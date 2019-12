22 enne accoltellato nel parco a Bologna | si cerca l’aggressore

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 15 dicembre 2019), la polizia indaga su un episodio di accoltellamento, avvenuto nei giorni scorsi in via dello Scalo, a due passi sia dalla sede del quartiere Porto-Saragozza. Si ipotizza un regolamento di conti nell’ambiente dello spaccio. L’aggressore non è stato ancora preso. Il ragazzo vittima dell’aggressione ha riportato ferite per fortuna superficiali. In base a quanto … L'articolo 22nel, sil’aggressore proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : 22 enne brasiliano accoltellato nel parco a Bologna si cerca l’aggressore - #brasiliano #accoltellato #parco -